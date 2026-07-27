"Qué bueno que la Justicia italiana funcione": el mensaje de Icardi tras un fallo favorable

El jugador celebró en sus redes una resolución en el proceso de divorcio con Wanda Nara. Además de destacar la decisión judicial, volvió a lanzar una fuerte chicana contra la empresaria.

Hoy 08:53

Lejos de bajar el perfil del conflicto judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a utilizar sus redes sociales para celebrar un nuevo avance en la causa de divorcio que ambos mantienen en Italia. Con un mensaje cargado de ironía, el delantero aseguró que la Justicia italiana volvió a fallar a su favor y apuntó indirectamente contra el sistema judicial argentino.

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A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió los detalles de la nueva resolución judicial. "Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias", escribió al comienzo de su publicación, antes de revelar el fallo que, según explicó, recibió este 27 de julio.

En ese contexto, Icardi recordó que, durante el proceso de divorcio, Wanda Nara había reclamado 250.000 euros mensuales para ella, 65.000 euros para cada una de sus hijas y otros 100.000 euros mensuales en el marco de la separación. "La jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura", sostuvo. Además, aseguró que, tras esa resolución, la otra parte presentó una apelación para revertir la decisión.

Sin embargo, el delantero afirmó que este lunes la Justicia italiana volvió a expedirse a su favor. "Hoy 27 de julio de 2026 la decisión fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos", expresó, celebrando el nuevo revés judicial para su expareja.

Pero eso no fue todo. Icardi también aprovechó el posteo para lanzar una fuerte indirecta contra el sistema judicial argentino y el juez Hagopyan, con quien mantiene otros frentes legales. "Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione", escribió con contundencia.

Para cerrar, el futbolista recordó la decisión que tomó al iniciar el proceso de divorcio en 2024 y reivindicó su estrategia judicial. "Allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia", concluyó, dejando en claro que el enfrentamiento con Wanda Nara sigue sumando nuevos capítulos.