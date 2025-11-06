Invitan a un taller para adolescentes sobre autoconocimiento y sexualidad

El taller, dirigido a adolescentes entre 11 y 15 años, se dictará este sábado 8 de noviembre bajo el título “Habitar mi cuerpo y construir mi sexualidad”.

Este sábado 8 de noviembre se llevará a cabo el taller “Habitar mi cuerpo y construir mi sexualidad”, una propuesta dirigida a adolescentes de entre 11 y 15 años que busca promover el autoconocimiento, el respeto y la libertad en el proceso de descubrir y habitar el propio cuerpo.

La actividad se realizará en Francia 126, barrio Belgrano, de 9 a 12.30, e incluirá un refrigerio. Se recomienda asistir con ropa cómoda y los cupos son limitados.

El taller, coordinado por las licenciadas María Inés Contato y María Laura Correa, psicólogas, sexólogas clínicas y especialistas en terapia grupal, propone un espacio lúdico y reflexivo para explorar quiénes somos, cómo nos vinculamos y cómo cuidamos de nosotros mismos.

Según explicaron las organizadoras, “aprender sobre sexualidad es también aprender sobre emociones, límites, decisiones y autoestima”, por lo que la propuesta busca integrar la mirada emocional y corporal en el marco de una educación sexual integral basada en el respeto y la diversidad.

Algunos de los objetivos del taller será fomentar una educación sexual integral inclusiva y respetuosa, fortalecer el vínculo con el cuerpo y las emociones, promover decisiones conscientes y responsables y cuestionar mitos y prejuicios en torno a la sexualidad.

El valor de participación es de $30.000, y las inscripciones se encuentran abiertas. Quienes deseen participar pueden comunicarse a los teléfonos 3854-381209 o 3856-162222.

“Será un encuentro para reconocerte, cuidar tu cuerpo y construir tu sexualidad con conocimiento, respeto y libertad”, remarcaron las facilitadoras.