Mitre continúa con su preparación en busca de la recuperación ante Los Andes

El equipo dirigido por Cristian Mazzón llevó adelante una nueva jornada de entrenamientos en El Zanjón con la mirada puesta en el duelo por la fecha 18 de la Primera Nacional.

Hoy 14:07

Mitre no detiene su marcha y continúa trabajando intensamente de cara a su próximo compromiso en la Primera Nacional, donde buscará reencontrarse con la victoria cuando reciba a Los Andes.

El plantel aurinegro desarrolló una nueva práctica en El Zanjón, iniciando la jornada con trabajos de calentamiento en el gimnasio junto a los preparadores físicos. Posteriormente, los futbolistas se trasladaron al campo de juego para realizar distintos ejercicios con pelota bajo la supervisión de Cristian Mazzón y su cuerpo técnico.

Durante la sesión se llevaron a cabo tareas de manejo y circulación del balón, además de movimientos tácticos orientados a corregir aspectos del funcionamiento colectivo. La práctica también incluyó ejercicios de fútbol reducido para potenciar la intensidad y la dinámica de juego.

Con el objetivo de dejar atrás los últimos resultados y volver a sumar de a tres, Mitre continúa ajustando detalles para el compromiso frente a Los Andes, un encuentro clave para sus aspiraciones en el campeonato.