Se encuentran abiertas las inscripciones para un nuevo taller de Punto Digital

Esta actividad se desarrollará en la Casa del Bicentenario, situada en Besares y Garay, y contará con 5 clases de 2 horas con modalidad presencial y prácticas guiadas en computadora e Internet.

Hoy 13:51

El espacio de conocimiento y entretenimiento, “Punto Digital La Banda”, dictará un taller denominado “Del Documento a la presentación”, destinado a adolescentes, a partir de los 12 años de edad.

La misma contará con 2 comisiones, una los días sábados que dará inicio el 15 de noviembre de 10 a 12, y una comisión de los días viernes, que comenzará el 21 de noviembre de 19 a 21.

Este taller invita a los adolescentes a explorar el mundo digital a través de la creación y organización de documentos, textos y presentaciones.

También aprenderán a utilizar LibreOffice y las herramientas de Google Drive para redactar, compartir y presentar sus ideas de forma clara, creativa y profesional.

Los contenidos principales del taller serán: Organización digital: carpetas, archivos y copias de seguridad; elaboración de textos en LibreOffice Writer y Google Docs; diseño de presentaciones en LibreOffice Impress y Google Presentaciones; trabajo colaborativo y buenas prácticas digitales; desafíos creativos para aplicar lo aprendido.

El objetivo general del taller es fomentar el uso responsable, eficiente y creativo de las herramientas digitales para el estudio, los proyectos escolares y la comunicación en línea.

Se informa a los interesados que las inscripciones están abiertas y los cupos son limitados. Para más información e inscripciones comunicarse al 3855823707.