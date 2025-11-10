Una réplica de la imagen de la Virgen del Valle llegará a Santiago del Estero

El párroco Jorge Lobo, junto a integrantes de la comunidad parroquial, informó que la solemne recepción está prevista para las 19.30.

Hoy 21:22

El sábado 22 de noviembre llegará a la ciudad de Santiago del Estero una réplica de la imagen de Nuestra Señora Virgen del Valle procedente de la Catedral Basílica de Catamarca, la que permanecerá en la parroquia del barrio Huaico Hondo para la adoración de todos sus devotos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El párroco Jorge Lobo, junto a integrantes de la comunidad parroquial, informó que la solemne recepción está prevista para las 19.30.

Ese mismo día, una delegación de al menos 60 personas viajará a Catamarca para participar en la Catedral Basílica de la eucaristía que será presidida por monseñor Luis Urbanc, desde las 11, durante la cual se hará la bendición y entrega de la réplica.

El padre Lobo dijo que se está confeccionando un manto para la imagen mariana. Durante la ceremonia, el manto será colocado primero a la imagen original de la Virgen del Valle y después será pasado a la réplica que permanecerá en el barrio Huaico Hondo.

El traslado se realizará en un transporte desde Catamarca, que llegará hasta la primera entrada del barrio Autonomía. Allí, la imagen pasará a una camioneta. Desde ese punto comenzará una procesión en vehículos que recorrerá la rotonda, continuará por San Marcos y luego a la Madre de Ciudades, hasta alcanzar su destino final en la parroquia Virgen del Valle.

Posteriormente, se oficiará una misa de acción de gracias bajo el lema “Con María peregrinos de la esperanza”, iniciando así las vísperas de la novena patronal, cuya festividad principal es el 8 de diciembre.

Para culminar este significativo fin de semana, el domingo 23 de noviembre, a las 10 de la mañana, se oficiará una misa para impartir la bendición a los peregrinos.