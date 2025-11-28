Ingresar
Nediani visitó el desarrollo de las obras de pavimentación de las calles Coronel Rivas y Ramón Chávez

El intendente tuvo oportunidad de dialogar con los vecinos del sector, donde el personal de la Secretaría de Obras Públicas trabaja en la colocación del hormigón.

Hoy 14:00

El intendente Ing. Roger E. Nediani visitó la ejecución de la obra de pavimentación que se está desarrollando en 200 metros lineales sobre calle Coronel Rivas y 100 metros más en la calle Ramón Chávez.

Durante la mañana del viernes, el intendente Nediani tuvo oportunidad de dialogar con los vecinos del sector, donde el personal de la Secretaría de Obras Públicas trabaja para lo colocación del hormigonado.

En la oportunidad, Nediani señaló: “Quiero destacar el acompañamiento y colaboración de algunos comerciantes y empresarios de la zona que también se comprometieron en lo que son las obras para mejorar la infraestructura el sector. Estas son acciones conjuntas que generan beneficios múltiples en la zona. Siempre fue importante desde los comienzos de la gestión el poder escuchar las sugerencias y planificar las acciones necesarias que permitan el desarrollo de nuestra ciudad”.

Agregó: “Es una zona que guarda grandes recuerdos de mi infancia y mi adolescencia, donde viví alrededor de 17 años, así que pude dialogar con los vecinos y recordar el estado en el que estaba el barrio, cómo ha ido creciendo y ahora con estas obras que van a cambiar totalmente la calidad de vida de todos los que viven en este sector populoso que reúne a los barrios Banfield, Matadero Viejo y Dorrego”.

