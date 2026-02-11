El Gobierno denunciará a los manifestantes que provocaron los incidentes en el Congreso

El Ejecutivo anticipó que hará una presentación judicial por el lanzamiento de bombas molotov, agresiones a efectivos y daños en las inmediaciones.

Hoy 19:08

El Gobierno hará una denuncia tras los incidentes en el Congreso durante la marcha contra la reforma laboral. Según fuentes oficiales, la acusación es contra manifestantes que lanzaron bombas molotov, agredieron a efectivos de las fuerzas federales y dañaron el espacio público.

Algunos están detenidos y otros serán identificados por cámaras de seguridad. Durante la tarde, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y el cordón policial desplegado bajo el protocolo antipiquetes. En Nación aseguran que ya hay al menos una docena de detenidos y cuatro efectivos heridos.

El Ejecutivo no descarta incluir en la denuncia a los organizadores de la movilización, aunque indicaron que el alcance dependerá de lo que surja de la investigación. El Ministerio de Seguridad trabajará con las áreas jurídicas para tipificar los hechos vinculados al uso de artefactos incendiarios y los daños en la vía pública.

Los incidentes ocurrieron mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) y organizaciones sociales marchaban desde Plaza de Mayo hacia el Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral. El acto central estaba previsto para la tarde, con la lectura de un documento frente al Congreso.

El Gobierno sostiene que hubo roturas de adoquines en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, incendios de contenedores y lanzamiento de objetos contra el vallado dispuesto en torno al Congreso. Las fuerzas federales respondieron con camiones hidrantes y gases lacrimógenos contra los grupos que se encontraban sobre la avenida Rivadavia y la calle Rodríguez Peña.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo en X que sus equipos están “resguardando todas las imágenes” y que ya solicitó a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones. En el mismo mensaje afirmó que quienes hayan participado en los ataques “van a ser identificados” y enfrentarán “todo el peso de la ley”.

En la Casa Rosada anticipan que seguirán monitoreando los registros fílmicos para incorporar nuevos elementos a la presentación judicial. Diversos integrantes del gabinete se manifestaron en contra de los incidentes, mientras siguen los contactos con aliados por el poroteo de votos de la reforma laboral.

En Balcarce 50 insisten con que mantendrán el curso de la sesión en el Senado y aseguran que cuentan con los votos para darle media sanción al proyecto antes de la madrugada. El ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem se encuentran en el Congreso.