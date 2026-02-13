Ingresar
En vivo: con el objetivo de subirse a lo más alto, el sorprendente Independiente Rivadavia choca con Belgrano en Mendoza

La Lepra ganó todo lo que jugó y quiere sostener su arranque perfecto. El Pirata pone a prueba su solidez en Mendoza.

Hoy 22:29

Independiente Rivadavia y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este sábado desde las 22:00 en el Estadio Juan Bautista Gargantini, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo mendocino es la gran sorpresa del campeonato: ganó sus cuatro partidos y lidera la Zona B con puntaje ideal.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

