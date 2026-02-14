Alejandro Maciel reconoció la frustración por la eliminación de la Copa Argentina: "Es una lástima"

El defensor aseguró que el equipo debe cambiar el chip y enfocarse en el certamen doméstico. El Ferroviario apunta a la clasificación.

A horas del duelo frente a Instituto en Córdoba, Central Córdoba intenta dejar atrás la dura eliminación en Copa Argentina. El defensor Alejandro Maciel habló del momento del equipo, asumió la decepción y remarcó que el plantel ya está enfocado en el Apertura.

“Es una lástima lo de la copa, teníamos mucha ilusión. Sabíamos que este club ya la había ganado y queríamos hacer historia. Eran seis partidos y lo podíamos lograr, pero no salió. Por penales es suerte y ahora hay que cambiar el chip porque se viene un partido importante”, expresó el zaguero, marcando el golpe anímico que dejó la eliminación.

Maciel también se refirió a la seguidilla del calendario y al recambio constante: “Somos conscientes de los partidos que se vienen, a todos los clubes les pasa lo mismo. Al que le toque jugar tiene que estar preparado. Son partidos difíciles y hay que sumar”. Además, dijo: “Les está tocando jugar a todos, eso te mantiene conectado. Tenemos que trabajar más”.

Pensando en el Apertura, el objetivo está claro puertas adentro. “Partido a partido iremos viendo, pero la meta es meternos entre los ocho, sabemos que tenemos la oportunidad y dependemos de nosotros”, cerró el defensor, que confía en que el Ferroviario puede acomodarse rápido en la tabla.

Nota: El Clásico - Radio Panorama