Asisten a familias afectadas por los desbordes del río Salado

La situación perjudicó a 85 grupos familiares de los departamentos Pellegrini y Alberdi. Personal de Defensa Civil asiste a los afectados y controla el avance del agua.

Hoy 06:18

A raíz de mayores erogaciones desde la vecina provincia de Salta, el río Salado desbordó en zonas de los departamentos Pellegrini y Alberdi, dejando aisladas a unas 85 familias.

Así lo informó el titular de Defensa Civil de Santiago del Estero, Mario Guzmán, quien señaló que los desbordes dejaron los caminos vecinales intransitables. Aunque el agua avanzó sobre zonas de viviendas, por el momento no hay evacuados ni autoevacuados, aseguró.

Guzmán remarcó que por instrucciones expresas del gobernador Elías Suárez, se realiza asistencia a los afectados, en conjunto con las Comisiones Municipales de Santo Domingo, San José de Boquerón y Huachana. En total, unas 85 familias de las localidades de Alto Alegre, Barranca, Esteko, Santos Lugares, Santo Domingo y Chañar Bajada, del los departamentos Pellegrini y Alberdi.

Junto con la asistencia se hicieron trabajos para reforzar las defensas y así evitar que el agua avance sobre sectores donde hay viviendas.

La situación del río Dulce

Por otra parte, Guzmán informó que continúa en descenso la erogación hacia el río Dulce. No obstante, indicó que se concretaron tareas de asistencia a 18 familias de los parajes Bordo Pampa, Carreta Paso, Malota, Candelaria, en el Dpto. Salavina. "Están recibiendo el caudal fuerte que se erogó la semana pasada", precisó el funcionario.

Este lunes continuará el despliegue de equipos de Defensa Civil en la zona del río Utis, y para la zona de Huachana y Santos Lugares donde habría unas 60 familias aisladas.