Eduardo Domínguez deja Estudiantes y será el nuevo DT de Atlético Mineiro

El entrenador ya le comunicó su decisión a Juan Sebastián Verón y este viernes dirigirá su último partido ante Sarmiento. El club brasileño abonará 1.500.000 dólares por la cláusula de salida.

Hoy 15:47

El ciclo de Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata llega a su fin. El DT aceptó la oferta de Atlético Mineiro y este viernes dirigirá su último encuentro cuando el Pincha reciba a Sarmiento de Junín. La decisión ya fue comunicada a Juan Sebastián Verón, presidente del club platense.

Domínguez, de 47 años, había renovado contrato hasta finales de 2027, aunque con una cláusula de salida en caso de recibir una propuesta del exterior. Atlético Mineiro ejecutará ese punto y abonará 1.500.000 dólares en concepto de resarcimiento para quedarse con el entrenador.

En Brasil ocupará el lugar que dejó Jorge Sampaoli, despedido tras una serie de malos resultados. El conjunto de Belo Horizonte alcanzó las semifinales del Campeonato Mineiro, pero tuvo un inicio irregular en el Brasileirao, con dos empates y una derrota.

El desafío será diferente: mientras en Estudiantes competía en la Copa Libertadores, ahora deberá afrontar la Copa Sudamericana. Además, el Pincha atraviesa un proceso de recambio tras la salida de Santiago Ascacibar y con rumores que indican que Edwuin Cetré y Cristian Medina podrían seguir el mismo camino.

A lo largo de su carrera, Domínguez dirigió a Huracán, Colón de Santa Fe (en dos ciclos), Club Nacional de Football, Independiente y Estudiantes. Con siete títulos en su haber, cinco de ellos en el León, se consolidó como uno de los entrenadores más destacados del fútbol argentino y ahora tendrá su gran desafío en el Brasileirao.