Mads Mikkelsen se suma al nuevo proyecto de Martin Scorsese junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

El actor danés integrará el elenco de What Happens at Night, adaptación de la novela de Peter Cameron que contará con producción de Apple y StudioCanal.
El actor danés Mads Mikkelsen se incorporará al reparto principal de What Happens at Night, adaptación de la novela de Peter Cameron —publicada en España como Lo que pasa de noche— que será dirigida por Martin Scorsese. El filme estará protagonizado además por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Patricia Clarkson.
El proyecto cuenta con el respaldo de StudioCanal y Apple Original Films, compañía que previamente produjo Los asesinos de la luna. Apple mantiene acuerdos de primera opción tanto con Sikelia Productions, la productora de Scorsese, como con Appian Way, la compañía de DiCaprio.
En paralelo, Apple, Scorsese y DiCaprio desarrollan la adaptación televisiva de Gilead, la tetralogía escrita por Marilynne Robinson, proyecto anunciado en marzo de 2025.
El guion de What Happens at Night está a cargo de Patrick Marber, conocido por sus trabajos en Closer y Diario de un escándalo. La película fue anunciada originalmente en abril de 2023 con Scorsese como productor, y posteriormente el realizador, de 83 años, confirmó que también asumirá la dirección.
Entre los otros proyectos en desarrollo del cineasta figura un thriller dramático escrito por Nick Bilton, en la línea de Uno de los nuestros e Infiltrados. El filme estaría protagonizado por Dwayne Johnson, Emily Blunt y DiCaprio, con producción de 20th Century Studios. El estudio también trabaja en la adaptación de El diablo en la ciudad blanca, obra de Erik Larson publicada en 2003, un proyecto que Scorsese y DiCaprio impulsan desde hace más de quince años.