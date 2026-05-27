Paro docente universitario: "Como sindicato, para ADUNSE la prioridad son los salarios"

Así lo confirmó durante una charla con Radio Panorama Santiago Comán, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Hoy 13:35

El secretario general de ADUNSE, Santiago Comán, confirmó la adhesión local al paro nacional docente universitario, en línea con la medida impulsada por CONADU durante un diálogo con Radio Panorama.

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La medida se inscribe dentro de un plan de protestas que los gremios vienen desarrollando ante el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno Nacional. Además, los docentes reclaman la convocatoria urgente a paritarias, advirtiendo que las acciones podrían profundizarse tras el receso invernal.

“Tenemos que luchar por el presupuesto para que la universidad funcione, pero como sindicato nuestra obligación también son los salarios”, sostuvo Comán. En ese sentido, explicó que se propuso solicitar de manera inmediata la apertura de negociaciones salariales ante el área de Capital Humano y, en caso de no obtener respuestas, avanzar por la vía judicial.

El dirigente detalló que esta estrategia ya fue aplicada anteriormente con resultados favorables y que fue aprobada por el plenario de secretarios generales. “ADUNSE llevó esta propuesta porque fue lo que el año pasado dio resultado”, indicó.

Por otra parte, Comán remarcó la necesidad de encontrar un punto de equilibrio que contemple el impacto de las medidas en la comunidad educativa. “En el medio están los estudiantes y sus familias”, afirmó. Asimismo, planteó la importancia de que cada rectorado informe con claridad sobre el uso del presupuesto de obras y los recursos recibidos.

No obstante, subrayó que la principal preocupación del sector docente continúa siendo la situación salarial, en un contexto de conflicto que se mantiene abierto a nivel nacional.