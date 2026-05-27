Río de Janeiro: cinco muertos fue el resultado de un operativo contra el narcotráfico

Durante la intervención, los agentes retiraron barricadas instaladas por los delincuentes para obstaculizar el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Hoy 13:36

Cinco personas murieron y otras seis fueron detenidas este martes durante un operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro, según fuentes oficiales.

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El operativo tuvo lugar en el Complejo do Chapadão, un conjunto de favelas al norte de la ciudad. El objetivo principal de las autoridades fue reducir las actividades del crimen organizado en la zona, especialmente el control relacionado con el narcotráfico, de acuerdo con un comunicado de la Policía.

Durante la intervención, los agentes retiraron barricadas instaladas por los delincuentes para obstaculizar el ingreso de las fuerzas de seguridad.

Cinco sospechosos sufrieron heridas y fueron llevados a un hospital cercano, pero, según el parte oficial, “no resistieron”.

Las fuerzas de seguridad incautaron tres fusiles, una pistola y una cantidad de droga que aún no ha sido contabilizada.

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De acuerdo con la Policía, en lo que va de 2026 se han decomisado 324 fusiles, de los cuales “gran parte” corresponde a armamento de fabricación extranjera, “principalmente de Estados Unidos”.

En octubre del año pasado, una operación policial en los complejos de favelas de Penha y Alemão contra miembros del Comando Vermelho, considerada una de las mayores organizaciones criminales del país, concluyó con 122 muertos, entre ellos cinco policías. Esta fue la acción policial más letal registrada hasta el momento en Brasil.

Arrestaron en Bolivia a un brasileño prófugo buscado en su país por narcotráfico

En otro orden, el brasileño Gerson Palermo, considerado “uno de los narcotraficantes” más buscados en Brasil, fue arrestado este martes por la fuerza antidrogas de Bolivia en la región oriental de Santa Cruz, informó el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

Palermo, “requerido por la justicia de Brasil por delitos vinculados al narcotráfico”, fue arrestado por la mañana en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, por el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), explicó Justiniano en sus redes sociales.

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“Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado con la Policía Federal de Brasil, a través de la coordinación con (el municipio brasileño de) Corumbá y el enlace boliviano”, indicó.

Justiniano señaló que, según información que recibió de autoridades de Brasil, Palermo “es considerado uno de los narcotraficantes brasileños más buscados de ese país”.

También mencionó que el hombre fue señalado “como líder de una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína, con rutas vinculadas a la frontera boliviana”.

Tras su arresto, Palermo fue llevado a oficinas de la Interpol “con fines investigativos” y las autoridades bolivianas coordinan con la Policía Federal de Brasil “para su traslado” a ese país, “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, sostuvo el viceministro.