Franco Colapinto cumple 23 años y recibió un saludo especial de la Fórmula 1 y Alpine

El piloto argentino atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y fue homenajeado por la máxima categoría y su escudería en el día de su cumpleaños.

Hoy 13:24

Franco Colapinto celebra este miércoles sus 23 años en medio de un presente soñado en la Fórmula 1. El piloto argentino recibió saludos especiales tanto de la Formula One como de Alpine F1 Team, que destacaron su crecimiento y el gran nivel que viene mostrando en las últimas competencias.

Las cuentas oficiales de la Fórmula 1 compartieron un mensaje dedicado al joven oriundo de Pilar y dejaron en claro el entusiasmo que genera su proyección dentro de la categoría. “De fuerza en fuerza en 2026… ¡y solo está cumpliendo 23! Deseándote un muy feliz cumpleaños”, publicaron en redes sociales junto a imágenes del argentino.

Además del saludo, la categoría sorprendió a los fanáticos de Franco Colapinto con una promoción especial que incluyó un 10 % de descuento en la compra de indumentaria oficial a través de la tienda de la F1.

Por su parte, Alpine F1 Team también homenajeó al piloto argentino con una publicación especial en sus redes oficiales. “Feliz cumpleaños. Nuestro #43 cumple 23 hoy”, escribió la escudería junto a una selección de fotografías destacadas del corredor argentino.

El reconocimiento llega en un momento inmejorable para Colapinto, quien viene consolidándose dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial con actuaciones cada vez más destacadas.

Después de una sólida presentación en el Gran Premio de Miami, el argentino brilló especialmente en el Gran Premio de Canadá, donde finalizó en el sexto puesto, logrando así el mejor resultado de su carrera desde su llegada a la Fórmula 1.

Con apenas 23 años, Franco Colapinto sigue despertando ilusión entre los fanáticos argentinos y consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo internacional.