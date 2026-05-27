“Está muy arrepentido”: habló el abogado del santiagueño detenido por racismo en Brasil

El defensor de Eduardo Ignacio Murias sostuvo que el arquitecto santiagueño pidió disculpas ante la Justicia brasileña y aseguró que los mensajes cuestionados fueron enviados “en un ámbito privado”.

Hoy 13:44

El abogado de Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto santiagueño detenido en Brasil acusado de racismo contra un niño de 7 años, habló públicamente sobre el caso y aseguró que su defendido “está muy arrepentido” por lo ocurrido.

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En diálogo con DNews, el letrado brasileño Ciro Chagas sostuvo que Murias expresó su arrepentimiento durante la audiencia judicial y remarcó que el caso todavía se encuentra en etapa de investigación.

“Él está muy arrepentido de los actos. Dijo que fue un completo malentendido, que no es una persona racista y que quería pedir perdón”, afirmó el abogado.

Chagas también intentó diferenciar los mensajes encontrados en el celular del acusado al señalar que fueron enviados “en un chat privado” y que, según la defensa, no existió una “externalización pública” de las expresiones discriminatorias.

“En un proceso no se juzga la moral, se juzga si ocurrió un crimen o no”, expresó el defensor, quien además sostuvo que el delito de racismo en Brasil requiere una manifestación pública de los dichos.

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Durante la entrevista, la periodista le mostró al abogado los mensajes atribuidos a Murias, donde hacía comentarios racistas sobre un niño afrodescendiente e incluso hablaba de “llevar un esclavo” desde Brasil.

Ante eso, Chagas evitó justificar el contenido de los chats, aunque insistió en que las conversaciones eran privadas y que será la Justicia quien determine si constituyen un delito.

Sobre las fotografías tomadas al menor sin autorización, el abogado aseguró que Murias entregó voluntariamente el celular a la madre del niño y borró las imágenes delante de ella, aunque aclaró que ese punto todavía forma parte de la investigación judicial.

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Además, explicó que la prisión preventiva fue dictada porque la Justicia entendió que el borrado de las fotos podía representar una posible obstrucción de la causa.

“Eduardo está dispuesto a responder ante la Justicia brasileña y a presentarse todas las veces que sea necesario”, aseguró.

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El arquitecto santiagueño permanece detenido en el estado de Minas Gerais, luego de ser acusado de fotografiar a un niño de 7 años durante un viaje turístico en el tren Maria Fumaça y enviar mensajes discriminatorios a través de WhatsApp.