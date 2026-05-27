Los citados de Boca para enfrentar a Universidad Católica por la Copa Libertadores

Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados para el duelo decisivo ante el conjunto chileno. Agustín Martegani vuelve a aparecer tras más de un año sin jugar.

Hoy 13:33

Boca Juniors confirmó la lista de convocados del entrenador Claudio Úbeda para enfrentar este jueves desde las 21.30 a Universidad Católica, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Xeneize necesita ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

La principal novedad de la nómina pasa por el regreso de Agustín Martegani, quien vuelve a aparecer entre los convocados luego de un largo período alejado de la consideración principal del cuerpo técnico. El volante no sumó minutos desde febrero de 2025, cuando disputó un amistoso frente a Juventude, y desde entonces prácticamente no tuvo participación.

El exmediocampista de San Lorenzo ocupará un lugar en la lista debido a la suspensión de Ayrton Costa, quien llegó al límite de amarillas. Todo indica que su reemplazante en la defensa será Marco Pellegrino.

Durante la semana, Claudio Úbeda había evaluado incluir al juvenil Matías Satas, defensor de la Reserva, aunque finalmente quedó afuera de la convocatoria para este compromiso decisivo.

Entre las ausencias más importantes vuelven a aparecer Edinson Cavani y Carlos Palacios. El delantero uruguayo no pudo completar la práctica del lunes y continúa sin recuperarse completamente, mientras que el chileno, pese a haber dejado atrás la sinovitis en su rodilla derecha, tampoco fue tenido en cuenta y cerrará el semestre sin minutos oficiales.

Tampoco estará disponible Santiago Ascacíbar, quien debe cumplir la segunda fecha de suspensión tras la expulsión sufrida frente a Barcelona SC. Además, Adam Bareiro sigue recuperándose de un doble desgarro sufrido en el partido ante Huracán.

Por otra parte, aunque figura entre los convocados, Miguel Merentiel arrastra una pequeña lesión en el sóleo y todo indica que comenzará el encuentro en el banco de suplentes. Su lugar en el ataque sería ocupado por Exequiel Zeballos, quien podría disputar su último partido con la camiseta azul y oro antes de concretar su transferencia.

La probable formación de Boca

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.