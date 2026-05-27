Vandalismo en la Biblioteca Popular de Jujuy deja daños considerables

La Biblioteca Popular de Jujuy fue vandalizada esta mañana, encontrando su entrada principal dañada.

Hoy 14:23

En un nuevo episodio de vandalismo, la Biblioteca Popular de Jujuy sufrió daños significativos en su puerta principal durante la madrugada de este martes.

Los empleados de la institución fueron los primeros en descubrir el desolador panorama al llegar, encontrando vidrios rotos esparcidos por el suelo y marcas de calzado en la madera de la puerta.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que la biblioteca se ve afectada por actos de vandalismo, ya que, según informaron desde la institución, han sido blanco de ataques similares en diversas ocasiones anteriores.

La biblioteca, que alberga elementos arquitectónicos antiguos, ha tenido que enfrentar estos desafíos que afectan no solo su estructura, sino también su patrimonio cultural.

Las autoridades de la biblioteca señalaron que las puertas vandalizadas tienen una antigüedad considerable, lo que requiere un trabajo especial de restauración para su reparación adecuada.

A pesar de los daños recibidos, la biblioteca confirmó que abrirá sus puertas al público de manera normal, asegurando el acceso a sus servicios y recursos.