Millie Bobby Brown regresa a Netflix: Enola Holmes 3 ya tiene tráiler y fecha de estreno

La plataforma confirmó que la tercera entrega llegará el 1 de julio de 2026 y marcará el cierre de la trilogía centrada en la joven detective.

Hoy 13:12

La plataforma Netflix presentó este miércoles el primer tráiler oficial de Enola Holmes 3, la nueva entrega de la exitosa saga de misterio juvenil. La producción funcionará como el cierre de la trilogía, que sigue las aventuras de la hermana menor de Sherlock Holmes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El anuncio llega tras el éxito global de las dos películas anteriores, que consolidaron a la franquicia como uno de los contenidos más vistos dentro de la plataforma. Con esta tercera parte, el estudio apunta a expandir y concluir el universo narrativo de la protagonista.

La actriz Millie Bobby Brown vuelve a encabezar el elenco en el papel de Enola, reforzando su vínculo profesional con Netflix, compañía con la que trabaja desde su irrupción internacional en Stranger Things.

En cuanto al reparto, también regresan figuras destacadas. Henry Cavill retomará su rol como Sherlock Holmes, mientras que Helena Bonham Carter volverá a interpretar a Eudoria Holmes, garantizando la continuidad del tono familiar de la saga.

El tráiler adelanta algunos elementos de la historia, aunque mantiene gran parte de la trama bajo reserva. Sin embargo, confirma un punto central: la narrativa girará en torno a la boda entre Enola y el vizconde Tewkesbury, personaje interpretado nuevamente por Louis Partridge.

La película buscará resolver los conflictos pendientes mientras la protagonista enfrenta nuevos desafíos tanto en el plano personal como profesional.

Enola Holmes 3 se estrenará a nivel mundial el 1 de julio de 2026, y su primer adelanto ya permite anticipar el rumbo de esta última entrega.