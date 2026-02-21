VIDEOS: Cavani sufrió los silbidos de La Bombonera tras otra decepcionante actuación

El delantero uruguayo fue titular en el clásico contra Racing y fue reemplazado en el segundo tiempo.

Hoy 10:14

Y un día, Edinson Cavani volvió a ser titular en Boca Juniors. El entrenador Claudio Ubeda decidió incluir al uruguayo desde el arranque y otorgarle la cinta de capitán en el empate 0-0 ante Racing Club en La Bombonera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero retornó al once inicial por primera vez desde la fecha 8 del Clausura 2025, cuando Boca igualó 1-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, con Miguel Angel Russo como entrenador. Sin embargo, el regreso no fue el esperado.

Cavani fue uno de los apuntados por los hinchas. A los 33 minutos del segundo tiempo dejó la cancha para el ingreso de Iker Zufiaurre y se retiró bajo silbidos desde las tribunas.

En lo estadístico, su producción fue baja. No registró tiros al arco, sumó apenas 19 toques, con 11 pases precisos sobre 17 intentos (65% de efectividad). Además, cayó dos veces en fuera de juego y perdió la posesión en siete oportunidades. Una planilla sin peso ofensivo que explica, en parte, el malestar del público.

Un regreso bajo la lupa

El uruguayo no había podido estar en los primeros cinco partidos del año debido a una lumbalgia. Su reaparición se dio con 25 minutos frente a Platense, en una noche que dejó una imagen llamativa: durante la entrada en calor se lo vio con escasa participación en los ejercicios grupales y haciendo rebotar una pelota contra una heladerita portátil antes de sentarse sobre ella.

Esa actitud fue señalada como displicente en medio de la crisis de resultados, aunque luego trascendió que el delantero suele evitar participar del “loco” cuando sabe que será suplente.

Con todas las miradas sobre él, Cavani volvió al equipo en un contexto complejo. El empate sin goles no ayudó a calmar las aguas y su actuación dejó más dudas que certezas en un Boca que necesita respuestas inmediatas.