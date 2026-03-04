Divididos por los colores, unidos por el amor de hermanos: la historia de los mellizos de Central Córdoba y Mitre

El tierno momento se volvió viral y dejó un mensaje de respeto entre hinchas rivales. Dos hermanos unidos por el fútbol pero con diferentes colores: uno ferroviario y el otro aurinegro.

Hoy 22:03

Un tierno momento protagonizado por mellizos santiagueños se volvió viral en las redes sociales luego de que celebraran su cumpleaños con una torta muy particular: una mitad dedicada a Club Atlético Central Córdoba y la otra al Club Atlético Mitre.

La escena rápidamente captó la atención de los usuarios por el gesto de convivencia entre los hermanos, cada uno identificado con los colores de su equipo favorito. En el video, que comenzó a circular en distintas plataformas, se los observa sonrientes frente a la torta dividida en partes iguales, listos para soplar las velitas y celebrar juntos.

Lejos de generar discusiones, la situación reflejó una relación marcada por el respeto y la complicidad. Cada uno defendió con orgullo los colores de su club, demostrando que la rivalidad futbolera puede vivirse con pasión sin necesidad de enfrentamientos.

La publicación generó numerosos comentarios de hinchas de ambos equipos, quienes destacaron el mensaje detrás del gesto y valoraron el ejemplo de convivencia.

La madre de los mellizos, Mara Peralta, contó cómo nació esta rivalidad familiar. “De chiquitos ya tenían su preferencia de club. Entre ellos hablaban para convencer al otro de cambiar, pero no había forma”, relató.

También explicó que con el paso del tiempo aprendieron a acompañarse más allá de los colores. “Ahora de grandes se acompañan mucho. Cuando juega Central, el de Mitre lo lleva al estadio y viceversa. No discuten ni pelean, ellos saben que son rivales, no enemigos”, expresó.

El particular festejo no solo enterneció a los hinchas, sino que dejó un mensaje claro: en el fútbol puede haber rivalidad, pero también respeto y amistad.