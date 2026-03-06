Saracchi aparece en el radar de dos grandes de Sudamérica y Boca podría liberar un cupo de extranjero

El lateral uruguayo, actualmente a préstamo en Celtic, podría continuar su carrera en su país. En Boca siguen de cerca la situación porque una transferencia permitiría desocupar un cupo de extranjero de cara al próximo mercado.

Hoy 10:45

Mientras Boca Juniors analiza su plantel pensando en el próximo mercado de pases, surgió una novedad que podría resolver uno de los temas pendientes: el futuro de Marcelo Saracchi. El lateral izquierdo uruguayo, actualmente a préstamo en Celtic FC, despertó el interés de dos gigantes de su país.

Según reveló su representante, Marcelo Tejera, tanto Nacional como Peñarol realizaron consultas por el defensor. La posibilidad de que alguno de los clubes uruguayos avance por su fichaje abre un escenario que en el club de La Ribera observan con atención.

Saracchi deberá regresar a Boca a mitad de año, ya que su préstamo en el equipo escocés finaliza en junio, aunque la intención del club es encontrarle una salida definitiva. Si se concreta una transferencia —ya sea desde Uruguay o desde el propio Celtic, que también cuenta con una opción de compra— el Xeneize podría liberar un cupo de extranjero, algo clave pensando en reforzar el plantel para los objetivos internacionales.

La salida del lateral del club se produjo en un contexto complicado. Tras quedar marginado de la consideración del cuerpo técnico y atravesar algunos conflictos internos, la dirigencia decidió que el futbolista se entrenara de manera individual, lo que finalmente derivó en su préstamo al fútbol europeo. De todos modos, el defensor mantiene contrato con Boca hasta diciembre de 2027.

Mientras se acerca el momento de definir su futuro, en Boca esperan que aparezca una oferta que permita cerrar su transferencia. Un regreso al fútbol uruguayo podría ser una solución favorable para todas las partes: el jugador tendría continuidad y el club argentino resolvería un aspecto clave en la conformación del plantel.

Actualmente, los extranjeros en Boca son Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Ángel Romero y el propio Saracchi, que volverá en junio. Según el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, cada club puede tener seis futbolistas extranjeros en el plantel, aunque solo cinco pueden firmar planilla por partido. Por eso, cualquier movimiento en ese sector resulta estratégico para el futuro del equipo.