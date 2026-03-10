El gobernador se reunió con autoridades de la Comisión Arbitral de Impuestos

Durante el encuentro se abordaron estrategias para mejorar la eficiencia en la recaudación y fortalecer el trabajo conjunto entre las provincias en materia tributaria.

Hoy 15:06

El gobernador Elías Suárez mantuvo este martes una reunión con el presidente de la Comisión Arbitral de Impuesto (Comarb), Luis María Capellano, y el vicepresidente, Pedro Livio Díaz Yocca. También fueron parte del encuentro el ministro de Economía de la provincia, Atilio Chara, y el subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Federico Scrimini.

Tras la reunión, Chara destacó la visita de las autoridades de la Comisión Arbitral de Impuestos, “un organismo que regula los impuestos de las provincias, las relaciones entre ellas y que está trabajando intensamente en el ámbito nacional”.

Destacó además que en los próximos días se realizará un plenario en la ciudad de Catamarca, donde se continuará trabajando para perfeccionar los sistemas de recaudación y tributario de cada provincia.

Con respecto a la visita al mandatario santiagueño, Capellano resaltó la sinergia de comunicación, asistencia y trabajo que existe entre el gobernador Suárez y la Comisión Arbitral.

Agregó: “La importancia que tiene Santiago del Estero en la Comarb, como provincia que ha tomado como un eje central el fortalecimiento fiscal federal, y nosotros a través de nuestro organismo y de esta sinergia de comunicación vamos brindar todas las herramientas que se desarrollan y que se ponen en funcionamiento en el ámbito de la Comarb para que haya una mayor eficiencia en la recaudación sobre tres pilares fundamentales que son: la armonización, la simplificación y la innovación”.

“Agradecemos el recibimiento porque en estos últimos cuatro años hemos armado un equipo de trabajo en el cual en los niveles de recaudación y eficiencia de los mismos se ha mostrado sus mejorías en niveles”, concluyó.