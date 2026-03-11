Ingresar
En vivo: Central Córdoba visita a Defensa en Varela en busca de un triunfo que lo acerque a playoffs

El equipo de Pusineri necesita sumar y recuperarse de la derrota en Avellaneda. Por la fecha 10 enfrenta al Halcón desde las 17. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 17:00

Defensa y Justicia y Central Córdoba se enfrentarán este jueves desde las 17.00 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 10 del Torneo Apertura. El Ferroviario intentará sumar fuera de casa para reacomodarse en la tabla y dejar atrás la irregularidad que marcó su arranque de temporada. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

