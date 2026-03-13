Con Enzo y Garnacho, el Chelsea cayó ante el Newcastle por la Premier League

Los “Blues” que venían de caer por la Champions también perdieron por la fecha 30 del campeonato inglés en Stamford Bridge por 1 a 0.

Hoy 16:50

El Chelsea FC sufrió una derrota por 1 a 0 ante el Newcastle United este sábado, en el marco de la fecha 30 de la Premier League. El conjunto londinense tuvo como titulares a los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, pero no logró evitar la caída en un partido que se le hizo cuesta arriba desde el comienzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El único gol del encuentro llegó a los 18 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva del Newcastle. La defensa del Chelsea quedó muy mal parada y Joe Willock filtró un pase que dejó a Anthony Gordon en posición inmejorable para definir en una acción de dos contra uno frente al arquero, lo que terminó marcando la diferencia en el marcador.

A partir de la ventaja, el Newcastle se replegó y apostó a sostener el resultado. El Chelsea dominó la posesión con un 67% contra 33%, pero le costó mucho generar peligro real. De hecho, apenas logró tres remates al arco en todo el partido y prácticamente no contó con situaciones claras para alcanzar el empate.

En ese contexto, y pese a disputar los 90 minutos, ni Fernández ni Garnacho lograron influir en el juego ofensivo para cambiar la historia frente a unas Urracas que defendieron con solidez y terminaron quedándose con tres puntos importantes.

Con esta derrota, el Chelsea se mantiene en la quinta posición de la Premier League con 48 puntos, a tres unidades del Aston Villa y del Manchester United, que se enfrentarán este domingo a las 11 (hora argentina). Por su parte, el Newcastle escaló al noveno lugar con 42 unidades.

El próximo compromiso del equipo londinense será el martes 17 de marzo a las 17:00, cuando reciba en Stamford Bridge al Paris Saint-Germain por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. En el partido de ida, el conjunto parisino se impuso por 5 a 2.

___________