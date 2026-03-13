Impactantes imágenes: así está la ciudad de Termas de Río Hondo tras la histórica crecida del embalse

Las lluvias registradas en la cuenca Salí–Dulce elevaron el nivel del dique de Termas de Río Hondo por encima del récord histórico de 2017, generando anegamientos en varios barrios.

Hoy 18:51

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en gran parte del norte del país provocaron una fuerte crecida en la cuenca Salí–Dulce, situación que impactó directamente en el embalse de Termas de Río Hondo, cuyo nivel superó ampliamente los parámetros habituales de seguridad.

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De acuerdo con los registros oficiales, el agua llegó a ubicarse casi cuatro metros por encima del nivel de seguridad, una marca que desde la noche del jueves superó el récord histórico alcanzado en abril de 2017. La gran cantidad de agua acumulada generó un escenario poco habitual en la ciudad turística.

Las imágenes que comenzaron a circular muestran sectores completamente cubiertos por el agua, especialmente en zonas cercanas al dique. Entre los lugares más afectados aparecen los barrios Agua Santa, Mercantil y 25 de Mayo, además del sector de la feria del dique, donde existen viviendas y puestos comerciales.

Frente a este panorama, organismos provinciales y municipales desplegaron operativos de asistencia y prevención. Equipos de distintas áreas recorren los barrios más comprometidos para relevar la situación de las familias y detectar necesidades urgentes.

En paralelo, las autoridades locales indicaron que se mantiene un monitoreo constante del comportamiento del embalse y del río, mientras continúan las tareas de asistencia. En algunos sectores no se descarta la evacuación preventiva de vecinos en caso de que el nivel del agua continúe en ascenso.