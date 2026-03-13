Finalissima: UEFA y Conmebol pasaron a cuarto intermedio y la sede se define este sábado

A dos semanas de la fecha prevista, las entidades continúan negociando dónde se jugará el duelo entre Argentina y España. El Santiago Bernabéu pierde fuerza y surgen nuevas alternativas en Europa.

Hoy 19:45

La definición de la sede de la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España continúa sin resolución. Este viernes se realizó una cumbre entre la UEFA y la CONMEBOL, que pasó a un cuarto intermedio hasta este sábado al mediodía, cuando se tomaría una decisión definitiva.

Según trascendió, las partes trabajan contrarreloj para que el partido pueda disputarse, teniendo en cuenta que restan apenas 14 días para la fecha originalmente prevista.

El conflicto surgió luego de que España, con el respaldo de UEFA, propusiera disputar el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se manifestó en contra de esa posibilidad al considerar que otorgaría ventaja deportiva al seleccionado europeo, e incluso volvió a proponer como alternativa el Estadio Monumental.

Desde Conmebol respaldaron la postura argentina de no jugar en Madrid, aunque sí existe predisposición para que el encuentro se dispute en Europa, pero en una sede neutral.

Nuevas alternativas en Europa

Ante la falta de acuerdo, volvieron a tomar fuerza otras opciones como Inglaterra, Italia o Portugal, que ya habían sido analizadas previamente como posibles escenarios.

Cabe recordar que, por reglamento, la sede de las ediciones 2022 y 2026 debe ser definida por UEFA, mientras que Conmebol tendrá esa potestad en las ediciones de 2028 y 2032.

Qatar, descartado por el conflicto en Medio Oriente

El partido estaba programado inicialmente en Qatar, pero el conflicto bélico en Medio Oriente complicó seriamente esa posibilidad, no solo por cuestiones de seguridad sino también por problemas logísticos, ya que varios aeropuertos de la región se encuentran sin operaciones.

Esto obligó a las organizaciones a buscar rápidamente una nueva sede.

Reuniones clave y negociaciones en marcha

El jueves por la noche, Tapia se reunió en Buenos Aires con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, para unificar criterios antes de las conversaciones con UEFA.

El dirigente paraguayo incluso publicó una imagen aérea del Monumental en sus redes sociales, en señal de apoyo a la postura argentina.

Pocos amistosos y preocupación en Argentina

La incertidumbre también impacta en la planificación deportiva de ambos seleccionados. Debido a la situación en Qatar, los amistosos previstos quedaron descartados y existe la posibilidad de que tanto Argentina como España solo disputen este partido en la ventana FIFA.

Esto podría afectar la planificación del entrenador Lionel Scaloni, que buscaba aprovechar la fecha para probar variantes de cara al Mundial, con jugadores como Valentín Barco, Máximo Perrone, José López y Joaquín Panichelli como posibles alternativas.

Por ahora, la Finalissima sigue sin estadio confirmado y la decisión final llegaría este fin de semana, en una negociación donde ninguna de las partes quiere ceder