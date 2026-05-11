Alumnos de Avellaneda, Juan Felipe Ibarra y Choya visitaron Casa de Gobierno

La jornada forma parte de un recorrido educativo que realizan estudiantes del interior por la Capital y otros destinos turísticos e institucionales.

Hoy 13:12

Como parte de las actividades que se desarrollan a través del programa “Conociendo mi provincia”, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este lunes en Casa de Gobierno a estudiantes del Colegio Hipólito Yrigoyen de Icaño, departamento Avellaneda; del Secundario de Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra, y de la Escuela de Comercio N° 1 de Frías, departamento Choya.

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El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos, en el marco de un recorrido que los alumnos realizarán por sitios emblemáticos de la ciudad Capital, Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

El jefe de Gabinete transmitió los saludos del gobernador Elías Suárez a las tres delegaciones escolares y resaltó la vigencia del programa a pesar del contexto económico que atraviesa el país.

Dijo: “Esto habla de la importancia que la educación tiene para el gobernador, y de la decisión de brindar a los chicos del interior de la provincia la posibilidad de visitar, tanto la Capital como otras ciudades que son tan importantes. Es un programa que ha dado muchos beneficios porque permite a los estudiantes vivir la experiencia de viajar con sus compañeros pero también porque van a internalizar conocimientos de manera vivencial, desde lo lúdico y desde la experiencia de un viaje”.