Arrancó el Hot Sale 2026: cuáles son los productos más buscados y las ofertas más convenientes

El evento de comercio electrónico se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo y reúne a más de 800 marcas. Electrodomésticos, indumentaria y viajes aparecen entre las categorías más consultadas por los usuarios.

Hoy 13:20

Este lunes 11 de mayo comenzó una nueva edición del Hot Sale 2026, uno de los eventos de descuentos online más esperados del año, con una fuerte participación de usuarios desde las primeras horas y el foco puesto en productos de alto valor.

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Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23.59 y cuenta con más de 800 marcas participantes, descuentos especiales, cuotas sin interés y promociones exclusivas para compras online.

Según informó la organización, durante las primeras horas ya navegaron por el sitio oficial alrededor de 120.000 usuarios, con especial interés en las categorías Electrodomésticos, Indumentaria y Viajes.

En total, los consumidores podrán encontrar ofertas en 11 categorías, entre ellas Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y Belleza; Deportes y Fitness; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Supermercado, Gastronomía y Bodegas; Motos y Autos; Servicios y Varios. Además, habrá más de 15.000 MegaOfertas.

Entre las categorías más buscadas hasta el momento figuran Electrodomésticos, Indumentaria, Viajes, Muebles, Maquillajes, Deportes, Niños, Autos, MegaOfertas y Supermercados y bodegas.

En cuanto a productos puntuales, los más consultados fueron heladeras, zapatillas, lavarropas, notebooks, smart TV, celulares, aires acondicionados, televisores, cafeteras y cocinas.

El interés por los electrodomésticos no resulta casual. Según datos de la consultora PxQ, en los últimos dos años el precio de las heladeras cayó un 54,7% frente al Índice de Precios al Consumidor, mientras que los lavarropas bajaron un 32,8% en términos relativos.

Dentro de las ofertas destacadas, en el sitio oficial del Hot Sale se puede encontrar una cafetera Nespresso Citiz Platinum con una rebaja del 50%, pasando de $623.399 a $311.699, además de la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

También aparece una freidora de aire ATMA a $94.999 luego de aplicar un 50% de descuento, mientras que una aspiradora robot inteligente se ofrece con una rebaja del 65%, a $139.999.

En el rubro viajes, Aerolíneas Argentinas ofrece un 10% de descuento en todas sus rutas y hasta 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para destinos nacionales.

Por su parte, Despegar habilitó financiación en 3 pagos sin interés para viajes al exterior y hasta 12 cuotas en paquetes y hoteles dentro de Argentina. También se observan opciones de asistencia al viajero con descuentos de hasta 65% y cruceros al Caribe y Brasil con rebajas cercanas al 50%.

Para quienes buscan viajar por el país, varias empresas ofrecen descuentos de hasta 40%, con la Patagonia como uno de los destinos destacados.

Además, Mercado Libre promete hasta 50% off en millones de productos de distintas categorías y hasta 18 cuotas sin interés en artículos seleccionados.