Juan Román Riquelme rompió el silencio y dejó fuertes frases sobre remodelación de La Bombonera

El presidente de Boca habló en el canal oficial sobre la remodelación del estadio con fuerte palos a la oposición y explicó por qué ahora sí puede soñar con la ampliación.

Hoy 22:09

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se refirió a los avances en el proyecto de remodelación de La Bombonera y aseguró que el club está más cerca que nunca de concretar el objetivo de ampliar su estadio.

El dirigente confirmó que la empresa Ferrosur Roca dio el visto bueno al proyecto presentado por la institución.

“Queremos agradecer a Ferrosur. Presentamos todos los papeles y nos dijeron que están de acuerdo con lo que proponemos. Eso nos da felicidad”, expresó.

Un paso más cerca del objetivo

Riquelme destacó que ahora resta un último trámite administrativo para avanzar definitivamente con el proyecto.

“Nos falta el último pasito con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y creemos que va a salir bien. Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño de los bosteros, que es agrandar nuestra casa”, afirmó.

Además, dejó en claro que el estadio no cambiará de ubicación. “La Bombonera no se puede mover de acá”, remarcó.

La situación con las viviendas linderas

El presidente también explicó que existen limitaciones legales que impiden avanzar sobre algunas propiedades cercanas al estadio.

“Hay casas que fueron declaradas Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y no se pueden tocar. No le mientan más al hincha, no se puede hacer nada con esas viviendas”, señaló.

En ese sentido, descartó definitivamente proyectos alternativos como la construcción de un nuevo estadio en la zona.

Un proyecto sin inversores privados

Riquelme también manifestó que la idea es que la ampliación se realice con recursos propios del club y no mediante capitales externos.

“Vamos a intentar que, con esfuerzo, amor y trabajo, seamos capaces de agrandar nuestra casa entre todos. Nuestro nombre no creo que cambie jamás, La Bombonera es nuestra”, sostuvo.

Un mensaje a los hinchas

Por último, el mandatario xeneize reiteró su compromiso con el crecimiento institucional y aseguró que el objetivo es modernizar tanto el estadio como las instalaciones deportivas.

“Queremos que el predio sea el más lindo de Sudamérica y que La Bombonera sea la más linda. Podemos tardar un poco más, pero fuimos claros en no prometer algo que no podamos cumplir”, concluyó.

De esta manera, Boca continúa avanzando con un proyecto clave para su futuro, con la ilusión de poder ampliar su histórico estadio y mejorar la infraestructura del club.