Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 12° en el Gran Premio de China

El argentino mejoró levemente sus registros, pero no le alcanzó para pasar a la Q3. Quedó quedó 12°, a 0.354 del tiempo que marcó su compañero Pierre Gasly. Flavio Briatore lo abrazó y reconoció el trabajo que hizo en la pista.

Hoy 04:52

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Franco Colapinto sale a escena nuevamente a pista para disputar la clasificación en el GP de China.

Tras disputar la carrera Sprint donde finalizó 14º, el piloto argentino buscará la mejor posición de cara a la competencia del domingo, que se disputará desde las 4 de la madrugada argentina.