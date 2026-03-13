Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Franco Colapinto tuvo una buena clasificación y largará 12° en el Gran Premio de China

El argentino mejoró levemente sus registros, pero no le alcanzó para pasar a la Q3. Quedó quedó 12°, a 0.354 del tiempo que marcó su compañero Pierre Gasly. Flavio Briatore lo abrazó y reconoció el trabajo que hizo en la pista.

Hoy 04:52

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ A FRANCO COLAPINTO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

Franco Colapinto sale a escena nuevamente a pista para disputar la clasificación en el GP de China.

Tras disputar la carrera Sprint donde finalizó 14º, el piloto argentino buscará la mejor posición de cara a la competencia del domingo, que se disputará desde las 4 de la madrugada argentina. 

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Preocupación en el barrio Lomas del Golf por la crecida del Río Dulce
  2. 2. Franco Colapinto finalizó 14º en la carrera Sprint del GP de China que tuvo a Russell como ganador
  3. 3. Impactantes videos e imágenes del desborde del Río Dulce en la costanera
  4. 4. Ian Lucas habló por primera vez tras el escándalo con Evangelina Anderson: “Venía a casa y subía fotos”
  5. 5. Olímpico falló en el cierre y sufrió otra dura derrota ante Oberá en el Vicente Rosales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT