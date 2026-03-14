“Cuando te quedas afuera por tan poco da mucha bronca”: el malestar de Franco Colapinto tras la clasificación en China

El argentino giró en 1:33.357 en la Q2 y no pudo pasar a la pelea por la pole position tras quedar a tan solo 0.005 del tiempo de corte que registró Isack Hadjar con su Red Bull.

Hoy 05:29

“Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Es algo que sabemos con el equipo, lo tenemos claro. Cuando te falta tan poco por pasar y por estar un poquito más cerca de los puntos para mañana, da mucha bronca. Fue una qualy buena”, expresó el argentino tras quedar 12° en la clasificación. “Optimista, pero cuando te quedas afuera por tan poco da mucha bronca”, agregó.

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No es un dato menor que el argentino de 22 años había advertido que las diferencias mecánicas de su A525 con el de Gasly se habían hecho evidentes tras verse obligado a reemplazar la caja de cambios. Esa enorme distancia en los tiempos entre los compañeros de Alpine no fue tal, más allá de que el francés logró exprimir los margenes para llegar a la Q3 y firmar un notable 6° lugar.

“Nos está costando con el auto. Creo que este fin de semana hay cosas por entender. Entendimos varias cosas ayer a la noche que eran muy complicadas de entender. Cuando veías la data, iba más lento en todas las curvas que Pierre (Gasly). La verdad que no hay una razón clara. Hay muchas cosas chiquititas en el auto que son diferentes y que obviamente por partes... Tuvimos un problema en la caja de cambios y tuvimos que usar la de repuesto que tiene otra parte aerodinámica, y perdemos bastante carga atrás”, había detallado Franco sobre los problemas en el N43° cuando finalizó la Sprint que lo tuvo 14° y a Gasly 11°.

El francés Gasly logró pasar a Q3 y tuvo una destacada actuación para firmar un sexto lugar en la grilla por detrás de las duplas de Mercedes, Ferrari y McLaren, colocando a Alpine por delante de Red Bull. La carrera principal a 56 vueltas se desarrollará este domingo 15 de marzo desde las 4 de la mañana de Argentina.