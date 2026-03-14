Conmoción en Uruguay: un adolescente de 15 años fue asesinado a golpes por su padre

La Justicia reconstruyó que un hombre golpeó a su hijo hasta matarlo y luego lo arrojó en una cuneta para descartar el cuerpo.

Hoy 10:31

Un hombre de 36 años asesinó a golpes a su hijo de 15 en Uruguay, un crimen que generó conmoción en todo el país. El cuerpo de Jonathan Correa fue encontrado en una zanja en Montevideo el pasado 6 de marzo y la Policía uruguaya detuvo a su padre, Jonathan Calero, quien había mantenido una discusión con la víctima y proporcionado una golpiza para luego descartar el cuerpo.

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El hallazgo se produjo el viernes de la semana pasada en el barrio Flor de Maroñas, según informó la Jefatura de la capital uruguaya. Cuando la Policía llegó al lugar, el menor estaba caído en una cuneta, rodeado de familiares y vecinos que intentaban reanimarlo. Calero fue inmediatamente detenido.

En un principio, el caso estaba caratulado como “muerte dudosa”, pero la investigación basada en las pericias determinó que había indicios que marcaban una fuerte que apuntaba a su padre. La Justicia reconstruyó que Calero golpeó a su hijo hasta matarlo y luego lo arrojó en una cuneta para descartar el cuerpo.

La autopsia determinó que el menor de 15 años murió por múltiples golpes. Su progenitor, tras ser detenido por una orden del Juzgado de familia especializada, fue imputado por violencia doméstica agravada y homicidio especialmente agravado, según publicó el medio uruguayo El País.

De la autopsia, a la que accedió el portal uruguayo, surgió además que la víctima fue golpeada con “un cable o un cinturón”. La hermana (de nueve años) y la madre estaban en ese momento en otro dormitorio del domicilio donde vive la familia.

Reconstrucción

La fiscal a cargo del caso, Sabrina Flores, relató durante la audiencia que el hombre de 36 años llevaba largo tiempo ejerciendo violencia física sobre su hijo. El jueves 5 de marzo por la noche, a raíz de una discusión entre ambos, Calero lo habría golpeado con puños y patadas.

La fiscal también aseguró que luego de la golpiza, el agresor le dijo al adolescente que se fuera a dormir y él hizo lo mismo. Durante la madrugada, según Flores, Calero se despertó, fue a donde estaba su hijo y vio que no tenía signos vitales, por lo que procedió a descartar su cuerpo en una cuneta.

"Eran tantas las lesiones internas que no se pudo constatar dónde había iniciado el sangrado“, expresó el equipo fiscal y describió que el cuerpo del menor estaba “morado” a raíz de la violencia.

Horas después del hecho, su madre comenzó la búsqueda al notar que Correa no estaba. Su cuerpo fue encontrado por familiares en la calle Costanera Maestra Aurelia Viera y Puntas de Soto, en Flor de Maroñas, a pocos metros de su casa.

Investigación

Cuando las autoridades hicieron las primeras preguntas al acercarse al lugar, los padres indicaron que Calero lo “puso en penitencia” por haberse quedado jugando a su computadora y que se fue de la casa por sus propios medios. El agresor declaró que era posible que su hijo “se hubiese caído por un puentecito” que está sobre la cuneta. Fue ahí que la Policía empezó a sospechar.

El rol de la madre en el hecho todavía está bajo investigación, aunque la fiscal sospecha que también podría haber sido víctima de violencia doméstica.

Calero tiene prisión preventiva hasta el 3 de septiembre, pero su defensa solicitó una pericia psiquiátrica para determinar si es imputable.

Según publicó El País, la institución educativa donde asistía Correa había hecho más de 10 denuncias por violencia doméstica hacia la familia, pero la Justicia no dictó medidas al respecto a tiempo. La madre del menor declaró en aquel entonces que las heridas que tenía su hijo eran producto de jugar al fútbol.

Condena del presidente

En medio de la conmoción en el país por el brutal crimen, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó el hecho como “espantoso” y “terrible”.

“En primer lugar, la muerte de un niño nos parte el corazón, de esa forma además, una muerte violenta. En segundo lugar, la vida de esos niños es otro dolor, otro golpe que recibimos. Cuando hay un desenlace de ese tipo lo más probable es que haya habido una historia tan terrible como real”, indicó el mandatario el jueves.

Admitió, en tanto, que “el Estado no pudo resolverlo a tiempo” y marcó que se revisarán los procedimientos existentes para estos casos. “Acá se está investigando, por parte de distintos organismos del Estado, cuáles fueron los errores o la omisión. La Justicia está haciendo su trabajo. Revisaremos algunos protocolos", añadió.