Insólito momento en un streaming en vivo: entrevistaban a un hombre en la calle y terminó mordiendo el micrófono

El curioso episodio ocurrió durante un móvil callejero y el video se volvió viral en redes sociales. La inesperada reacción del entrevistado dejó desconcertado al cronista y provocó carcajadas en el estudio.

Hoy 11:24

Un momento tan inesperado como insólito se volvió viral en las redes sociales luego de ocurrir durante un móvil callejero de un streaming en vivo. El episodio fue protagonizado por un cronista del canal digital AZZ, que realizaba entrevistas en la vía pública cuando se encontró con una reacción completamente fuera de lo común.

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El movilero se había acercado a un hombre para preguntarle su opinión sobre el tema del día: la polémica generada por los viajes internacionales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado.

Cuando parecía que iba a responder la consulta, el hombre comenzó a reírse, se acercó al micrófono y, de manera sorpresiva, arrancó de un mordisco el capuchón antipop que cubría el dispositivo.

Tras la escena, el protagonista salió corriendo del lugar ante la sorpresa del cronista. En el video se observa cómo el hombre se aleja rápidamente y se dirige hacia una estación de subte cercana, dejando al periodista completamente desconcertado.

La reacción también tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el lugar. Incluso un hombre que estaba leyendo un libro cerca de la escena levantó la vista, visiblemente sorprendido por lo que acababa de ocurrir.

Mientras tanto, en el estudio del streaming tampoco podían creer lo que estaban viendo. Entre risas, los panelistas comentaron la situación en vivo y uno de ellos lanzó una frase que rápidamente se replicó en redes sociales: “Es un therian”, en referencia al comportamiento del hombre.

El clip del episodio comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y en pocas horas se transformó en uno de los videos virales del día, generando miles de reproducciones y comentarios por lo insólito de la escena.