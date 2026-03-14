Vecinos levantan defensas con bolsas de arena para frenar el avance del agua del río Salado

Familias de la zona de Colonia Siegel trabajan de manera comunitaria para reforzar bordos y proteger viviendas y caminos ante el aumento del caudal.

Hoy 12:23

La crecida del río Salado mantiene en alerta a pobladores de distintas localidades del interior de Santiago del Estero. Ante el constante avance del agua, decenas de familias comenzaron a organizarse para levantar defensas con bolsas de arena y reforzar los bordos en un intento por proteger sus viviendas y caminos.

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Durante la jornada de este sábado se difundieron imágenes que muestran el intenso trabajo comunitario que llevan adelante los vecinos para contener el avance del río, que continúa aumentando su caudal y genera preocupación en la región.

La situación se registra en las inmediaciones del puente carretero que conecta la localidad de Colonia Siegel, en el departamento Sarmiento, con el sector conocido como Puente Bajada, una zona especialmente vulnerable durante las crecidas.

En ese lugar, los pobladores trabajan contrarreloj para reforzar las defensas improvisadas y evitar que el agua siga avanzando hacia sectores habitados y rutas de acceso.

A pesar del esfuerzo colectivo, el caudal del río continúa creciendo y mantiene en vilo a las comunidades de la zona, que siguen monitoreando de cerca la evolución de la crecida mientras intensifican las tareas de contención.