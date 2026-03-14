“El objetivo es actuar a tiempo”: desde La Banda explicaron las evacuaciones por la crecida del Río Dulce

El secretario de Obras Públicas, Ing. Cristian Alzamora, informó que varias familias del barrio Salta Prolongación debieron abandonar sus viviendas ante el aumento del caudal. El operativo se realizó junto a organismos municipales y la Policía.

Hoy 13:34

Ante la crecida del Río Dulce, el municipio de La Banda activó un operativo de evacuación preventiva en el barrio Salta Prolongación, donde varias familias debieron abandonar sus viviendas ubicadas en sectores cercanos a la ribera.

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El secretario de Obras Públicas, ingeniero Cristian Alzamora, explicó que la medida se tomó como forma de prevención ante el incremento del caudal registrado en las últimas horas.

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“Se trata de una evacuación preventiva para resguardar a las familias que viven en zonas bajas o cercanas al río”, señaló el funcionario al referirse al operativo desplegado por el municipio.

Alzamora indicó que diferentes áreas municipales trabajan en conjunto con la Policía de la provincia para asistir a los vecinos y colaborar con el traslado de sus pertenencias.

“Estamos acompañando a los vecinos en este momento y ayudando con el traslado hacia lugares seguros, ya sea centros de resguardo dispuestos por el municipio o viviendas de familiares”, agregó.

El funcionario remarcó que la situación del río se monitorea de manera permanente mientras continúa el trabajo en los barrios ribereños.

“El objetivo es actuar a tiempo para evitar riesgos mayores y proteger a las familias”, sostuvo.

Mientras tanto, desde el municipio recomendaron a los vecinos mantenerse atentos a las indicaciones oficiales y evitar permanecer en sectores cercanos al río hasta que se normalice la situación del caudal.