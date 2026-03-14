“Estamos recorriendo y supervisando las tareas”: el gobernador Suárez monitoreó operativos por la crecida del Río Dulce

En medio de la crecida del Río Dulce, el gobernador Elías Suárez recorrió distintos sectores donde se ejecutan trabajos de contención y prevención tras el desborde del caudal.

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El mandatario visitó la zona rural del departamento Capital, en Los Cardozos, además del desagüe pluvial sur y la costanera, donde supervisó las tareas que realizan equipos técnicos y operativos.

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“Estamos recorriendo distintos sectores donde se están ejecutando trabajos de contención y prevención tras el desborde del río”, expresó Suárez durante la recorrida.

El gobernador indicó que el objetivo es evaluar las acciones desplegadas y reforzar la asistencia a las familias que viven en zonas cercanas al río.

“Junto a los equipos técnicos y operativos supervisamos las tareas que se vienen realizando para asistir a las familias y reforzar las defensas”, señaló.

Durante la recorrida también destacó el trabajo del personal que participa en los operativos. “Valoramos especialmente el compromiso del personal que trabaja desde el primer momento”, afirmó.

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Suárez también resaltó la actitud solidaria de la comunidad ante la situación generada por la crecida del río.

“Nuestros vecinos demuestran una vez más la fortaleza y el espíritu de comunidad que caracteriza a los santiagueños”, sostuvo.

Las autoridades provinciales y municipales continúan monitoreando la evolución del caudal del Río Dulce, mientras se mantienen activos los operativos de prevención en distintos sectores cercanos a la ribera.