VIDEO: la insólita arenga del Chelsea con el árbitro en el medio antes de enfrentar al Newcastle

Previo al pitazo inicial en Stamford Bridge por la fecha 30 de la Premier League, los jugadores de los Blues protagonizaron una peculiar escena.

Hoy 16:51

Un momento tan curioso como inesperado se vivió en la previa del partido entre Chelsea FC y Newcastle United por la fecha 30 de la Premier League.

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Antes del inicio del encuentro en Stamford Bridge, los jugadores del equipo donde milita el argentino Enzo Fernández realizaron su tradicional arenga grupal, pero hubo un detalle que llamó la atención: el árbitro Paul Tierney quedó en el medio del círculo, rodeado por los futbolistas.

Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales, ya que no es habitual ver a un juez tan cerca —y prácticamente integrado— al ritual previo de uno de los equipos que debe dirigir.

Lejos de apartarse de inmediato, Tierney permaneció en el centro mientras los jugadores completaban su grito motivacional, generando una escena tan llamativa como poco común.