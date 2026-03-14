La UNSE superó los 100 médicos egresados de la Facultad de Ciencias Médicas

Desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero celebran el nuevo hito institucional alcanzado al superar los 100 egresados.

Hoy 17:19

La Facultad de Ciencias Médicas superó los 100 egresados de la carrera de Medicina tras la graduación de 12 nuevos profesionales, quienes finalizaron su formación luego de rendir el examen final de carrera.

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Con estos nuevos egresados, la facultad alcanzó un total de 103 médicos formados en la universidad pública santiagueña, un logro significativo para una unidad académica que tiene poco más de una década de trayectoria.

El decano de la facultad, Eduardo Allub, expresó su satisfacción por este avance y en diálogo con Radio Universidad destacó que “hoy podemos decir con mucha alegría que tenemos 12 nuevos médicos formados en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, lo que nos permite superar los 100 egresados”.

Los estudiantes completaron el examen final de carrera, instancia que marca la culminación de la Práctica Final Obligatoria, correspondiente al último año de la carrera de Medicina.

Consolidación académica

Allub señaló que este logro es resultado de un proceso de crecimiento institucional sostenido. “La facultad tiene apenas 11 años y en este tiempo se ha trabajado en la formación de los cuadros docentes, en la consolidación de la carrera y en el fortalecimiento de su propuesta académica”, explicó.

En ese sentido, recordó que la carrera fue acreditada nuevamente el año pasado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, lo que reafirma la calidad académica de la formación que brinda la universidad.

El decano destacó además que muchos de los egresados ya se encuentran desempeñándose en el sistema de salud provincial o realizando instancias de capacitación y posgrado en distintos puntos del país.

“Es un orgullo para toda la universidad y para la provincia, porque muchos de estos profesionales ya están insertos en el sistema de salud de Santiago del Estero y otros continúan su formación en distintas instituciones del país”, afirmó.

Proyección

De acuerdo con las estimaciones de la facultad, a lo largo de 2026 podrían egresar entre 50 y 60 nuevos médicos, ya que los estudiantes se incorporan de manera progresiva a la Práctica Final Obligatoria durante el último tramo de la carrera.

Allub subrayó que estos resultados son fruto del trabajo colectivo de la comunidad universitaria. “Esto habla del esfuerzo de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ciencias Médicas, de su cuerpo docente y no docente, que trabajan con compromiso para que nuestros estudiantes alcancen los objetivos de completar su formación profesional”, concluyó.

Finalmente, el decano felicitó a los nuevos profesionales y a sus familias por acompañar el proceso formativo, destacando que estos logros reflejan el valor de la educación superior pública y su impacto en el desarrollo de la provincia.