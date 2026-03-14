WhatsApp lanza cuentas para menores de 13 años, gestionadas por padres

La medida responde a la creciente preocupación internacional sobre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes. La compañía explicó que la herramienta fue desarrollada tras recibir comentarios de familias que buscaban una forma más segura de permitir que los menores se comuniquen mediante la aplicación.
- Control parental sobre la lista de contactos.
- Supervisión de solicitudes de mensajes de desconocidos.
- Gestión de participación en grupos.
- Configuraciones de privacidad más estrictas por defecto.
El objetivo es que los adultos puedan decidir con quién pueden comunicarse los menores y revisar determinadas solicitudes antes de que se establezca una conversación. Además, estas cuentas estarán limitadas principalmente a mensajes y llamadas, evitando el acceso a ciertas funciones que podrían exponer a los menores a riesgos dentro de la plataforma.
El lanzamiento de cuentas administradas por padres se produce en un contexto de mayor presión global sobre las empresas tecnológicas, para mejorar la protección de los menores en Internet. En distintos países se discuten regulaciones vinculadas al acceso de niños y adolescentes a redes sociales, especialmente en relación con temas como privacidad, exposición a desconocidos y tiempo de uso de las plataformas.
Ante este escenario, Meta decidió incorporar herramientas que permitan a las familias tener un mayor control sobre la actividad digital de los menores. La empresa señaló que el objetivo es ofrecer un entorno de comunicación más seguro y adaptado a las necesidades de usuarios jóvenes que recién comienzan a utilizar servicios de mensajería.
El lanzamiento de las cuentas supervisadas se suma a una serie de actualizaciones que la aplicación incorporó durante 2026. Entre las funciones recientes se encuentran mejoras en los chats grupales, nuevas herramientas de privacidad y actualizaciones vinculadas a los canales y estados de WhatsApp.
También se incorporaron herramientas para organizar conversaciones, mejorar la experiencia en videollamadas y ofrecer nuevas opciones de interacción dentro de la plataforma.
Otra función que comenzó a probarse en versiones beta permite ver cuántas veces fue reenviada una actualización dentro de los canales, una herramienta pensada para medir la difusión de contenidos dentro de la app. Con estas actualizaciones, WhatsApp busca continuar evolucionando su servicio de mensajería y adaptarse a nuevas demandas de seguridad, privacidad y comunicación digital entre los usuarios.