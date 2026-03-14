Detectaron el primer caso autóctono de dengue en la ciudad de Córdoba

Se trata de una adolescente de 16 años que no tenía antecedentes de viaje. Tras la confirmación, el municipio desplegó operativos sanitarios para evitar nuevos contagios.

Hoy 18:46

Este viernes 13 de marzo, la Municipalidad de Córdoba confirmó el primer caso autóctono de dengue en la capital. Esto confirma la circulación local del virus.

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El primer paciente es una adolescente de 16 años, sin antecedentes de viaje, hecho que respalda la presencia de transmisión intraurbana del virus en la capital provincial, de acuerdo con el reporte de vigilancia sanitaria presentado por la Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial.

El hospital Italiano atendió a la paciente, quien se encuentra en buen estado de salud general. Además, se notificó que un contacto se encuentra conviviendo con síntomas compatibles al dengue y está bajo evaluación médica.

Hasta la confirmación comunicada por la Municipalidad de Córdoba el viernes, en esta temporada 2025-2026 no se habían reportado casos autóctonos ni importados de dengue en la ciudad. El sistema de vigilancia epidemiológica mantiene el seguimiento permanente de la situación, en tanto aumentan las acciones preventivas tras la aparición de este episodio.

La administración sanitaria activó el protocolo de control epidemiológico para limitar la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de la transmisión. Además, se enfatizó la importancia de la campaña de vacunación en coordinación con la Provincia de Córdoba.

Luego de la notificación del caso positivo, equipos municipales y provinciales ejecutaron el protocolo que incluye el bloqueo sanitario en las zonas donde vive o frecuentó la adolescente. Las tareas comprenden la búsqueda activa de personas con fiebre, la promoción del saneamiento domiciliario y la fumigación intradomiciliaria en el entorno inmediato a la paciente.