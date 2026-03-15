Alpine festeja en redes: “¡Vaaaaamos Franco!” tras el primer punto del argentino

El asesor deportivo Flavio Briatore también celebró el doblete de Alpine en Shanghái.

Hoy 10:12

El equipo Alpine F1 Team celebró el rendimiento del argentino Franco Colapinto tras el Gran Premio de China de la Fórmula 1, donde el piloto sumó su primer punto con la escudería francesa.

La carrera disputada en el Circuito Internacional de Shanghái dejó un balance positivo para el equipo, ya que también el francés Pierre Gasly terminó sexto y aportó ocho unidades.

El resultado marcó la primera vez desde el Gran Premio de San Pablo 2024 en que ambos pilotos de Alpine lograron sumar puntos en una misma carrera.

La actuación generó repercusiones inmediatas dentro de la estructura del equipo, incluyendo el mensaje del asesor deportivo Flavio Briatore, quien felicitó públicamente a los pilotos.

"Increíble trabajo de Franco y Pierre en asegurar esos puntos hoy. ¡Muchas gracias a todos los que nos apoyaron!", expresó el dirigente italiano.

El reconocimiento del equipo

La propia escudería también destacó el logro de Colapinto a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de entusiasmo por el primer punto del argentino con el equipo.

"¡¡¡Vamos Franco!!! Ese es su primer punto de la temporada", publicaron, y luego agregaron: "Muy orgullosos de ese trabajo. Estos son los primeros puntos de Franco con los colores de Alpine".

El apoyo del equipo técnico

Tras la competencia también se conoció el mensaje de su ingeniero de pista, Stuart Barlow, quien felicitó al piloto argentino y le transmitió su confianza por el trabajo realizado.

"Muy orgullosos de vos", fue la frase que le dedicó tras la carrera.

Este resultado representa un paso importante para Colapinto dentro del equipo y refuerza su confianza de cara a las próximas competencias de la temporada.