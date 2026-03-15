Chau a las bucaneras: las botas de caña corta se imponen como la nueva tendencia este otoño

Más cómodas y versátiles que las bucaneras, las botas de caña corta se perfilan como el calzado estrella de la temporada, ideal para combinar con distintos estilos y prendas.

Hoy 11:18

Durante años, las botas bucaneras dominaron los looks de los días fríos. Sin embargo, la moda volvió a reinventarse y para este otoño 2026 una nueva tendencia comienza a ganar protagonismo: las botas de caña corta, también conocidas como botines.

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Este tipo de calzado se posiciona como una de las opciones más elegidas de la temporada por su comodidad y versatilidad. Cada vez más marcas y diseñadores incorporan estos modelos en sus colecciones, ya que resultan fáciles de combinar y se adaptan a distintos estilos y ocasiones.

Entre sus principales ventajas se destaca que son ideales para el uso diario y funcionan tanto en outfits informales como en propuestas más elegantes. Además, se adaptan mejor a distintos tipos de prendas, desde jeans y pantalones sastreros hasta polleras midi, lo que permite crear looks modernos sin demasiadas complicaciones.

A la hora de combinarlas, una de las opciones más vistas será con jeans rectos o wide leg, donde el botín apenas se asoma bajo el pantalón. También se lucirán junto a faldas largas para lograr un estilo equilibrado, o con pantalones de corte clásico para un outfit más formal.

En cuanto a los diseños que marcarán la temporada, sobresalen los modelos minimalistas de cuero negro, las puntas cuadradas, los tacos anchos y los tonos neutros como marrón, chocolate o beige, que prometen dominar el street style durante los próximos meses.