Un hombre fue apuñalado tras propasarse con una mujer durante una reunión

El episodio ocurrió en el barrio Almirante Brown de ciudad de Frías. La víctima, de 24 años, permanece internada en estado delicado y el presunto agresor fue aprehendido por orden judicial.

Hoy 14:29

Un violento episodio se registró en el barrio Almirante Brown de Frías, donde un joven de 24 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca durante una reunión en la que varias personas consumían bebidas alcohólicas.

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De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se produjo cuando, en medio del encuentro, el joven se habría propasado con una mujer del grupo al tocarle las partes íntimas. Esta situación provocó la inmediata reacción de otro de los presentes, lo que derivó en una fuerte discusión que rápidamente escaló a una pelea.

En medio del enfrentamiento, el hombre extrajo un arma blanca y apuñaló al presunto abusador, provocándole una grave herida. Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado de urgencia al hospital zonal de la ciudad, donde permanece internado en estado delicado.

Personal policial intervino en el lugar y puso en conocimiento de lo ocurrido a la fiscal de turno, Macarena Vildoza, quien ordenó la intervención de peritos de Criminalística de la Policía de Santiago del Estero para realizar las pericias correspondientes. Además, dispuso la aprehensión del presunto agresor y solicitó un informe médico sobre el estado de salud del herido, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.