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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 MAR 2026 | 31º
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El gobierno provincial mantiene el acompañamiento a familias afectadas por la crecida del Río Salado

Defensa Civil y Desarrollo Social continúan desplegados en distintos puntos de la provincia para asistir a los vecinos tras el intenso temporal que afecta a la zona norte del país.

Hoy 17:38
Gobierno

El gobierno de la provincia continúa brindando acompañamiento directo a las familias afectadas por la crecida del Río Salado, reafirmando el compromiso de asistencia iniciado desde los primeros días del desborde. 

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La medida busca garantizar contención, seguridad y provisión de recursos básicos a quienes se vieron perjudicados por el intenso temporal que azotó la zona norte.

Equipos de Defensa Civil y Desarrollo Social se encuentran desplegados en distintas localidades, trabajando en forma coordinada para brindar ayuda inmediata, evaluar daños y ofrecer acompañamiento a cada familia.

La presencia de los equipos en el territorio permite atender las necesidades urgentes y planificar acciones de mediano plazo, asegurando que nadie quede desamparado ante la situación.

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Desde el Ejecutivo se destacó el compromiso del personal y la colaboración de los vecinos, quienes nuevamente demostraron la fortaleza, la solidaridad y el espíritu de comunidad que caracteriza a los santiagueños. 

Las autoridades remarcaron que el acompañamiento continuará mientras sea necesario, reafirmando la prioridad de proteger a los ciudadanos y brindar respuestas efectivas frente a los efectos del temporal.

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