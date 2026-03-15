Así se vivió el Lollapalooza Argentina 2026: cobertura especial de Noticiero 7 y Diario Panorama

El festival se desarrolló del 13 al 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro con una destacada grilla internacional y nacional.

Hoy 18:28

El Lollapalooza Argentina 2026 llegó a su fin este domingo tras tres jornadas intensas de música, shows y miles de fanáticos reunidos en el Hipódromo de San Isidro. El festival, que se desarrolló del 13 al 15 de marzo, volvió a consolidarse como uno de los eventos musicales más importantes de la región.

Durante el fin de semana, Noticiero 7 y Diario Panorama realizaron una cobertura especial desde el lugar, a cargo del periodista Gustavo Anzani, quien mostró el clima del festival, los principales shows y todo lo que se vivió en uno de los encuentros musicales más convocantes del país.

La edición 2026 contó con headliners de primer nivel internacional, entre ellos Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Deftones y Skrillex, artistas que encabezaron las distintas jornadas del festival.

Con una producción de gran nivel, múltiples escenarios y una amplia propuesta cultural y gastronómica, el Lollapalooza volvió a convertir al Hipódromo de San Isidro en el epicentro de la música durante tres días.

La cobertura completa del festival se pudo seguir a través de las redes sociales de Diario Panorama y en la pantalla de Noticiero 7 por Canal 7.