Eduardo Coudet tras el triunfo de River: “De a poco estamos creciendo”

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, se mostró conforme tras la victoria ante Sarmiento de Junín y aseguró que el equipo “de a poco está creciendo”, aunque todavía necesita tiempo para consolidar su identidad futbolística.

Durante la conferencia de prensa, el Chacho vivió un momento distendido cuando recordó su pasado como futbolista del club. Entre risas interrumpió su análisis para bromear con el periodista Néstor Scorpaniti: “Vos también estabas acá hace 22 años, eh”. Luego, al caer en la cuenta del tiempo transcurrido desde su etapa como jugador en el Estadio Monumental, lanzó: “No había sacado la cuenta, pasó un poquito”.

Más allá de la nostalgia, el técnico se mostró satisfecho con lo que vio dentro del campo. “De a poquito volvemos a generar juego. Todavía siento que tenemos que interpretar mejor los momentos de la gente y de este estadio, aprovechar los enviones anímicos. Pero estoy siendo demasiado exigente: ganamos y lo hicimos muy bien”, analizó.

Coudet también destacó que el equipo logró sostener el rendimiento pese al desgaste físico. “Fuimos inteligentes porque venimos de jugar hace muy poquito. Repitieron todos desde el inicio y también es lógico dosificar un poco las cargas”, explicó.

Uno de los puntos positivos para el entrenador fue que los delanteros volvieron a marcar. Sin embargo, aclaró que su idea es que todo el equipo genere situaciones. “Necesito que todos los jugadores de buen pie que tenemos de mitad de cancha hacia adelante tengan posibilidades de gol. Ese es el ideal. Después, quién lo haga es indiferente si ganamos”, sostuvo.

El DT también reconoció que todavía existe cierta ansiedad dentro y fuera del campo. “Estamos un poquito ansiosos en todos los sentidos: el equipo, el afuera… pero vamos recuperando de a poco. Se puede mejorar mucho y necesitamos tiempo y trabajo”, señaló.

En cuanto al funcionamiento, el técnico destacó algunos aspectos que ya comienzan a aparecer. “Se vio la reacción tras la pérdida: recuperamos mucha pelota. Pero tenemos que ser inteligentes para decidir cuándo lastimar y cuándo respirar”, explicó, haciendo foco en la necesidad de administrar mejor los ritmos del partido.

Coudet también valoró el aporte de los jóvenes del plantel. “En situaciones difíciles, a los chicos de River es a los que menos les cuesta jugar”, aseguró, y remarcó que todos tendrán oportunidades según su rendimiento en los entrenamientos.

Entre los nombres propios, destacó el nivel de Ian Subiabre, Tomás Galván y Joaquín Rivero, además del rol de Kendry Páez, a quien utiliza con libertad en ataque para asociarse y pisar el área.

Finalmente, el entrenador se refirió a la expectativa por el sorteo de la Copa Sudamericana. “La expectativa es la mejor. Lo que toque será bienvenido. Hay lugares donde la logística se hace más difícil, pero nos adaptaremos”, afirmó.

Mientras tanto, el técnico dejó en claro cuál es el objetivo inmediato: seguir creciendo paso a paso. “Vamos a ir mejorando con el tiempo y automatizando movimientos. Es importante saber qué va a hacer el compañero cuando tenés la pelota”, concluyó.