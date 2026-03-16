MasterChef Celebrity tiene un nuevo eliminado y cuatro participantes buscan el premio de 50 millones

La gala del domingo despidió a una mujer y ya están definidos los cuatro semifinalistas.

Hoy 05:10

Este domingo 15 de marzo, en una nueva gala de eliminación, un participante dejó el certamen y así se conoció quiénes son los cuatro semifinalistas de MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo conducido por Wanda Nara.

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Todo comenzó con todos los participantes en competencia, Ian Lucas, Emilia Attias, Maxi López, Claudio "Turco" Husaín y Sofía "La Reini" Gonet.

El desafío de la jornada fue dulce y estuvo guiado por Damián Betular, especialista en la materia: debieron preparar una 'macaron cake' o macarrón gigante, con dos tapas y dos preparaciones de relleno, ganache de chocolate blanco y una confitura de frutas, todo rodeado por una corona de frutillas frescas.

Los más destacados del día fueron El Turco y La Reini, que se llevaron varios elogios de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Mientras que Emilia Attias no conformó con su plato. Inclusive, la actriz, modelo y conductora no llegó a terminar su preparación.

Finalmente, por decisión del jurado, Emilia Attias fue eliminada de MasterChef Celebrity.

"Hoy me tocó a mí... Yo me siento ganadora, recibo con dignidad y agradecimiento esta decisión", se despidió la actriz, modelo y conductora.

Y sumó, emocionada: "Me voy feliz y con el corazón bien alto. Quiero agradecerles a todos... Me encantó ser parte, me voy súper llena de esta experiencia, de verdad".

De esta forma, con la eliminación de Emilia Attias, Ian Lucas, La Reini, Emilia Attias, Maxi López y Turco Husaín se convirtieron en semifinalistas de MasterChef Celebrity. Uno de ellos será el ganador.

Cómo será la definición de "Masterchef Celebrity"

El certamen culinario entró en su recta final. Este el lunes, los cuatro participantes semifinalistas se enfrentarán a un desafío que pondrá a prueba todo lo aprendido a lo largo de la competencia.

La nueva fase del certamen se desarrollará en dos galas consecutivas, lunes y martes, y terminará con dos eliminaciones que definirán quiénes serán los finalistas.

En esta oportunidad, los concursantes deberán replicar un plato de alta cocina: un cordero en croute acompañado por puré de edamame y menta, con reducción de aceto y ciruelas pasas. Una preparación compleja, llena de técnica y detalles, que además tendrá una presentación tan cuidada que los propios participantes la definirán como una verdadera obra de arte.

La gala del martes de MasterChef Celebrity será decisiva: allí se anunciarán las dos eliminaciones que dejarán definidos a los finalistas del certamen. Sólo dos participantes seguirán en carrera y tendrán la oportunidad de disputar la gran final, en la que se pondrán en juego tanto el prestigioso trofeo como el millonario premio que entrega el programa (50 millones de pesos).