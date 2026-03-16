Mauricio Macri reunirá esta semana a todo el PRO de cara al 2027

El evento se llevará a cabo el jueves 19 en Parque Norte. Se espera la presencia de María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato y Hernán Lombradi, entre otros.

Hoy 07:58

El expresidente Mauricio Macri reunirá, esta semana, a todos los miembros del PRO, para reordenar los objetivos de su espacio no sólo para el resto del año, sino también para poner el foco en las elecciones de 2027. El encuentro organizado por el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, se llevará a cabo en Parque Norte.

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En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la legisladora porteña Silvia Lospennato confirmó su presencia. También se espera la asistencia de María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y todos los integrantes del PRO (concejales, legisladores, intendentes) que quieran participar de esa jornada.

Si bien el encuentro se realizará, por cuestiones administrativas vinculdas al estatuto del Consejo Nacional del PRO, también será un evento político donde Macri establecerá el rumbo de la fuerza que fundó y preside. Además, dialogarán sobre representación del PRO en el Congreso y, en un sentido más federal, cómo se constituyen los lazos con los gobernadores, que será uno de los temas más relevantes para el macrismo.

Semanas atrás, Macri inició una serie de reuniones con el foco puesto en las elecciones presidenciales 2027, para discutir cuál será el papel que juegue el PRO y cómo continuará su relación con La Libertad Avanza (LLA).

Por ese motivo, la cumbre “clave” en Parque Norte pretende demostrar identidad propia, planificar estrategias a futuro y, por ende, el fortalecimiento del espacio fundado por el exmandatario.