Estudiantes de Los Juríes fueron recibidos en Casa de Gobierno por el jefe de Gabinete

Los alumnos del último año realizaron un recorrido por la capital, Las Termas y Villa La Punta, conociendo lugares históricos y culturales, y fortaleciendo su vínculo con la provincia a través del programa educativo.

Hoy 11:55

En el marco del programa “Conociendo mi provincia” y en representación del gobernador Elías Suárez, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, dio la bienvenida este lunes a 65 estudiantes del Colegio Secundario Presbítero Lancelot Carroll, de la localidad de Los Juríes, departamento Taboada, quienes visitan la ciudad Capital, Las Termas y Villa La Punta.

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Cabe destacar que el Programa Provincial brinda a chicos del interior que cursan el último año de la secundaria la posibilidad de hacer un recorrido para conocer sitios históricos, espacios culturales, turísticos, deportivos e instituciones del Estado.

Durante el encuentro mantenido en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, los alumnos juntos a sus docentes mantuvieron una charla amena con el jefe de Gabinete, donde resaltaron la importancia del programa y comentaron sobre el desarrollo de la agenda de viaje.

Por su parte, Araujo felicitó a las autoridades y docentes por el trabajo que realizan con los alumnos para que puedan ampliar su mirada de la provincia y ayudarlos a encaminarse hacia un futuro con más posibilidades, motivo por el cual destacó las características de este programa que tiene una profunda mirada federal, como parte de una política educativa de la gestión de gobierno que promueve la igualdad de oportunidades.